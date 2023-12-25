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وزير الإسكان يصدر حركة تنقلات وتكليفات بأجهزة المدن الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
04:33 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الدكتور عاصم الجزار

الدكتور عاصم الجزار

أصدر الدكتور عاصم الجزار  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة المدن الجديدة.

قرار حركة التنقلات

وشمل القرار نقل المهندس أحمد حمدي إسماعيل، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، للعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، والمهندس سامي فتحي عبدالله شحاتة، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، للعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، وتكليف المهندسة زينب أحمد محمود سليمان، مهندس مدني أول بجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

كما شمل القرار، تكليف المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومها محمد عبدالوهاب، معاون إداري لرئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، وم نجاد محمد عثمان كيلاني، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة. ونص القرار على تكليف المهندس مصطفى محمد عطية الضوي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس أحمد محمد عبدالوهاب مكي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس أحمد محمد العربي أبوهلب، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.