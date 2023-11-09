حركة تنقلات بين قيادات الإدارات التموينية في بني سويف 

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، القرار رقم 2537 لسنة 2023، تضمن إجراء حركة تنقلات لقيادات مديرية وإدارات التموين بالمحافظة، بناءً على المذكرة التي تقدم بها المهندس وصفى عبد الله مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.

حركة لنقل مديرين الإدارات التموينية في محافظة

وتضمن القرار في مادته الأولى نقل: شريف إسماعيل حسن مدير إدارة تموين مركز ناصر، للعمل مديراً لإدارة تموين مركز بني سويف، أحمد عبد السلام سيد نصر، مدير إدارة تموين مركز ببا، للعمل مديرا لإدارة تموين مركز ناصر، وأحمد عبد السلام حسين خليل، مدير إدارة تموين شرق النيل، للعمل مديراً لإدارة تموين شمال، ومحمود أبو اليزيد محمود مدير إدارة تموين شمال، للعمل مديراً لإدارة تموين شرق النيل.

كما تضمنت حركة التنقلات نقل حسن حسين أحمد عرفات، مدير إدارة التجارة الداخلية، للعمل مديراً لإدارة حماية المستهلك، وأحمد حسن شفيق، مدير إدارة حماية المستهلك، للعمل مديرا لإدارة التجارة الداخلية.

ترقية للعاملين بتموين بني سويف

فيما تضمنت المادة الثانية من القرار: تكليف كل من: الحسيني أحمد الحسيني عثمان مفتش تموين من المستوى الوظيفي الأول «أ» بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة للقيام، بعمل مدير إدارة شؤون التموين.

وتكليف: أحمد سمير عباس مرسي مفتش تموين من المستوى الوظيفي الثاني «أ»، بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة، للقيام بعمل مدير إدارة تموين مركز ببا.