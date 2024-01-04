«آثار الإسكندرية»: التحاق 12 فرداً بأول مدرسة حفائر بمنطقة أبو مينا

أعلن محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، ضم 12 فردا ما ينطبق عليهم الشروط المعلنة في مدرسة حفائر بمنطقة آثار أبو مينا التي تم إطلاقها منذ قرابة شهرين بناء على موافقة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف مدير عام آثار الإسكندرية، في بيان اليوم على هامش تفقده منطقة أبو مينا الأثرية غرب الإسكندرية، أن مدرسة حفائر بمنطقة آثار أبو مينا تقوم بها وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة بمركز التدريب العلمي بغرب الدلتا والساحل الشمالي برئاسة أحمد عمر مدير عام المركز العلمي للتدريب بغرب الدلتا.

التقديم مستمر

وأكد أن من التحقوا بالمدرسة هم من انطبق عليهم الاشتراطات المعلنة في المتقدمين، مشيرا إلى أنه ما زال التقديم مفتوح خلال يناير الجاري، لافتا إلى أن من شروط الالتحاق في أول مدرسة حفائر بمنطقة آثار أبو مينا تمثلت في التالي:

- من الآثاريين وأخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات غرب الدلتا والساحل الشمالي.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على مدرسة حفائر من قبل.

- الحصول على موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.