افتتاح المعرض الثاني للفنون البصرية بالجامعة اليابانية في الإسكندرية 

افتتح الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور وليد قنوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، المعرض الثاني للفنون البصرية، ويستمر حتى يوم 11 يناير الجاري بمقر الجامعة بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية.

جاء ذلك في حضور الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم والدكتور عادل السن، مدير مركز الآداب الحرة والثقافة، والدكتورة نهى مصطفى، مديرة مركز محمود سعيد للمعارض، والدكتور حسن وصفي، نقيب الفنانين التشكيليين والدكتور محمد زيادة من كلية فنون الجميلة بجامعة الإسكندرية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور عمرو عدلي، إن تنظيم المعرض الثاني للفنون البصرية بالجامعة المصرية اليابانية، يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم الفنون الراقية وتنمية الإبداع لدى طلاب الجامعة، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعة في بناء الإنسان، خاصة في الجوانب الثقافية والفنية.

30 لوحة فنية ضمن المعرض الثاني للفنون البصرية

وأضاف رئيس الجامعة اليابانية في بيان اليوم، أن المعرض يضم 30 لوحة من الأعمال الفنية، تتضمن لوحات رسم زيتي وأعمال نحتية.

وأشار إلى أن المعرض يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين من مدينة برج العرب، في إطار دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتعزيز التفاعل الثقافي بين الجامعة والمجتمع المحلي.