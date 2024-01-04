رئيس جامعة السويس يفتتح المؤتمر الأول لمدن القناة لجرّاحي التجميل

قال الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، أن القيادة تولي اهتماما غير المسبوق بالرعاية الصحية، وهو ما ظهر بوضوح من خلال الإجراءات غير النمطية والمشروعات الضخمة التي تستهدف توفير المستوى المناسب من الرعاية الصحية، تمثلت في المبادرات الرئاسية، وكذلك إجراء عمليات الإحلال والتجديد والانتشار الأفقي والرأسي لمختلف المؤسسات الصحية مع تطوير الثقافة الطبية بدعم من وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور.

كلية الطب والمستشفي الجامعة سيقدمان خدمة طبية متميزة

وأوضح رئيس جامعة السويس، أن كلية طب السويس تقدم الخدمات قريبا، لافتا إلى أن كلية الطب تُقام على مساحة 42 ألف متر، يوجد بها 26 سريرًا للطوارئ، و22 سريرًا للغسيل الكلوي، و23 سريرًا للعناية المركزية، و25 حضانة و6 معامل تحاليل، و6 غرف تحاليل، وتضم 17 عيادة خارجية، و15 غرفة عمليات 13 غرفة عمليات و2 مناظير، و260 سريرًا للإقامة، مؤكداً أن ذلك سيمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية لخدمة المواطنين، والعملية الأكاديمية والبحثية في لكافة منسوبي الكلية، مؤكدا ثقته في أن هذا المؤتمر سيكون بلا شك إضافة إيجابية متميزة لهذا الصرح المتميز.

افتتاح المؤتمر الأول لمدن القناة لجراحي التجميل

وكان الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس افتتح المؤتمر الأول لمدن القناة لجراحي بالاشتراك مع الجمعية المصرية لجراحي التجميل.