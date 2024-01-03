رئيس جامعة السويس: ندعم جميع الأنشطة الرياضية في الكليات

أكد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، على ضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية جنباً إلى جنب مع العملية التعليمية حتى يكون الناتج خريجاً مؤهلاً لسوق العمل بجميع المواصفات العلمية والثقافية والبدنية المطلوبة.

حفل ختام الأنشطة بكلية التربية والرياضة

وأعرب في حفل ختام الأنشطة بكلية التربية والرياضة في السويس عن إعجابه بأداء ومستوى طلاب الكلية متمنيًا للجميع التوفيق، وتقديم الدعم لها لثقتها فيما تقوم به من جهد لتخريج طلاب مؤهلين على الوجه الأمثل.

درع كلية التربية لرئيس جامعة السويس

في نهاية العرض قدم عميد الكلية درع كلية التربية الرياضية لرئيس الجامعة تقديرًا من إدارة الكلية لرئيس الجامعة، مؤكدًا على امتنان كافة منسوبي الكلية لدعم إدارة الجامعة

كان أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، قد شهد حفل ختام الأنشطة بكلية التربية الرياضية بالجامعة.