رئيس جامعة السويس يكرم أسرة «طلاب من أجل مصر»

كرم الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، أسرة طلاب من أجل مصر بمناسبة قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول، موجهًا التحية للطلاب النشطاء في مختلف الأنشطة.

وخلال التكريم سلم رئيس جامعة السويس، الطلاب المشاركين شهادات التقدير، وأثنى على نشاطهم الفعال.

من جانبه أهدى الدكتور أحمد الدسوقي رائد أسرة طلاب من أجل مصر درعًا لرئيس الجامعة عرفانا بدعمه اللامحدود لأنشطة الأسرة، كما قدم الطلاب درعًا للدكتور أحمد الدسوقي سلمه له رئيس الجامعة تقديرًا لجهد رائد الأسرة.

وأكد رئيس الجامعة اهتمامه الشخصي بدعم مختلف الأنشطة الطلابية ينبع من الإيمان بما تقدمه هذه النشاطات من فرص كبيرة لكافة منسوبي الجامعة لاكتشاف واكساب مختلف المهارات والقدرات.