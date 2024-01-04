سعر الذهب الآن في محلات الصاغة.. اعرف الجرام عيار 21 بكام؟

يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب بشكل لحظي، والتي تتغير أكثر من مرة على مدار اليوم، ويعد عيار 21 هو الأكثر شيوعاً داخل محلات الصاغة، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن، وفقاً لآخر تحديث أوضحته شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 3651 جنيهاً، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3195 جنيهاً، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر انتشاراً في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 2738 جنيهاً، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2036

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 25560 جنيهاً، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية،

سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

وتختلف أسعار الذهب بين محل وآخر طبقاً لسعري الضريبة والمصنعية التي توضع على المشغولات الذهبية والسبائك من جانب تُجار الذهب.