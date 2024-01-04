ما هو الوقت مناسب لشراء الذهب في مصر؟.. تقرير يوضح

قد يتردد البعض حالياً بشأن شراء الذهب في ظل ارتفاع الأسعار وتداوله فوق مستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21، ولكن الحقيقة أن الأسعار الحالية تظل مناسبة لشراء المعدن الأصفر، خاصةً أن الشراء يكون بهدف الادخار وحفظ قيمة الأموال، وليس بهدف الاستثمار وتحقيق عائد على مدى قريب.

تقلبات سياسية عالمية تؤثر على الذهب

أظهر تحليل مؤسسة «جولد بيليون» أن العالم، بشكل عام، يشهد تقلبات سياسية واقتصادية حادة، والبنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه لبدء سلسلة من خفض أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب، وزيادة احتياطيها من المعدن النفيس، لتصبح كل هذه عوامل تدعم ارتفاع أسعار الذهب العالمي.

وبالنظر إلى وضع السوق المحلية، نجد أن مستويات الأسعار متذبذبة بسبب عدم اليقين بشأن الفترة المقبلة والأسعار العالمية والأزمات الحالية.

كما أن استحقاق شهادات الـ25%، التي ستضخ سيولة نقدية مرتفعة في الأسواق، وسينتقل جزء كبير منها إلى أسواق الذهب، بهدف التحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة، الأمر الذي سينتج عنه تحرك في مستويات الأسعار.

كل الأوقات مفضلة لشراء الذهب

وتابع التقرير أنه يُنصح دائماً بأن جميع الأوقات مناسبة لشراء الذهب، وعلى مدار السنين تم إثبات صحة هذه المقولة، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الذهب على مدار العقود الأخيرة، خاصةً أن الأوضاع الحالية غير مستقرة، سواء في الاقتصاد العالمي، وانتشار الحروب والأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، التي تسهم بشكل أساسي في زيادة الطلب على الذهب بشكل كبير، على جميع المستويات، بدايةً من البنوك المركزية للدول إلى الأفراد العاديين.