سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الخميس 4-1-2024

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 4-1-2024 في منتصف التعاملات الظهيرة، بمختلف محلات الصاغة، وهو العيار الأكثر شيوعاً داخل السوق المصرية.

سعر الذھب الیوم

وتوضح «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مختلف الأعيرة، حسب آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات 3165 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الظهيرة، 3617 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويدخل الذهب عيار 24 في صناعة السبائك نظرا لأنه يُعد الأنقى بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم الخميس بمنتصف التعاملات 2713 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس بمنتصف التعاملات فسجل 25 ألفا و320 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.