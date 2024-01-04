متى ستتراجع أسعار الذهب في مصر؟.. عضو «الغرفة التجارية» يجيب

ذكر عمرو المغربي عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنَّ أسعار الذهب تختلف كل فترة بين صعود وهبوط، ولكن مقارنة مع الأسبوعين الماضيين فيعتبر أفضل وغير مذبذب بشكل ملحوظ، وحاليا يسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا 3200 جنيه.

أسباب اختلاف أسعار الذهب

وأضاف «المغربي» في تصريحات لـ«الوطن» أن اختلاف الأسعار الفترة الماضية كانت لعدة أسباب أبرزها عدم استقرار في البورصة العالمية، وبالنسبة للأسباب المحلية نتيجة زيادة الطلب عن المعروض.

وأشار عضو شعبة الذهب، إلى أنَّ مع اقتراب إجازة نصف السنة، ومجيء بعض المصريين من الخارج في إجازات إلى مصر، يحرصون على جلب معهم الذهب في ظل القرار الموجود بإعفائهم من الجمارك أو الضرائب، ويعملون على بيعه في الأسواق فذلك يقلل الفجوة بين العرض والطلب ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

نصائح للمواطنين عن شراء وبيع الذهب

ونصح المواطنين بأنه يمكن في أي وقت يمكن شراء الذهب، لأنّه يحافظ على قيمته ويعتبر من أفضل الاستثمارات على المدى البعيد، إذ أن الشخص الذي يمتلك فائض من المال يمكنه الشراء بدون تردد.

وأوصى أيضًا بعدم بيع الذهب إلا عند الضرورة وإذ كان يحتاج الأموال فورًا لظروف ما، مؤكّدًا أنَّ الذهب يحافظ على أموال الشخص لفترة طويلة بالإضافة إلى مكسب، لزيادة الأسعار مع مرور السنوات.