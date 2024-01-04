«التضامن»: انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية يونيو المقبل

أكّد الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية، يونيو المقبل.

أوضح «عبدالموجود» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الوزارة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية، وجرى توفير 3 مستويات؛ لتلبية رغبات جميع المواطنين، من أعضاء الجمعيات الأهلية.

بداية سفر الحجاج

وقال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إنّ بداية سفر الحجاج، سيكون بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، مضيفًا: «هيكون آخر عشر أيّام في شهر ذو القعدة، أي في يونيو المقبل».

وبيّن أنّه سيجري تحديد اليوم الذي سينطلق فيه أول فوج، بالتدقيق نهاية الشهر الجاري، فور تحديد قيمة تذاكر الطيران، لافتًا إلى أن الجديد هذا العام في الحج إتاحة الفرصة للتسجيل لكل المواطنين وكبار السن، دون شرط وجود مرافق.

توفير دليل الحجاج

وأشار إلى توفير دليل للحجاج، يشمل نصائح مهمة، كالتهيئة قبل السفر، من خلال أخذ قسط كافي من الراحل قبل التوجه للمطار، وذلك لإمكانية وجود مشقة لحين الوصول إلى فندق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، واصطحاب الأدوية للأمراض المزمنة، موضحًا أنه في حالة وجود أمراض مزمنة فيجب إحضار كمية من الأدوية، تكفي طوال مدة الرحلة، واصطحاب الروشتة أو التقرير الطبي المعتمد، في حالة وجود أي أدوية مدرجة ضمن جدول الأدوية الممنوعة، بجمهورية مصر العربية.

وأوضح أنّ الدليل يشمل نصائح مهمة بشأن تجهيز حقيبة شخصية صغيرة، ووضع جواز السفر وشهادة التطعيم وتذكرة الطيران وتأشيرة الحج، وارتداء الأسورة الإلكترونية وكارت التعارف، وإحضار أي مستندات من الممكن اللجوء إليها بالمطار.