شروط التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية.. اعرف آخر موعد

تستقبل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، طلبات الأشخاص الذين يرغبون في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية هذا العام 1445هـ/2024م، من ممثلي الجهة الإدارية، والذي يستمر حتى 16 من شهر يناير الجاري.

شروط التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» شروط التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية.

1- ألا يزيد سن المُرشح على 60 عامًا ويُحسب السن في 30 يونيو من العام الجديد 2024.

2- أن يكون من الأشخاص المشهود لهم بحسن السمعة والانضباط في جهة عمله.

3- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل.

4- لا يشترط وجود سابقة حج لمرشحي الجهة الإدارية بحكم مسئوليتهم عن حج الجمعيات الأهلية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد فتحت أبوابها للتقديم على حج الجمعيات الأهلية، في الفترة من 14 حتى 30 من شهر نوفمبر الماضي 2023، قبل أن تعلن في 28 من ديسمبر الماضي، أسماء الفائزين بموسم الحج لهذا العام، بعد إجراء القرعة الإلكترونية.

وخصصت الوزارة خلال هذا العام 7 آلاف و500 تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية، وذلك بعد أن تجاوز عدد المتقدمين 23 ألفًا و400، وأُجريت القرعة الإلكترونية بإشراف من وزارة الداخلية، لاختيار الـ7 آلاف و500 حاج من المتقدمين لأداء الفريضة لهذا العام.