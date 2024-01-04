فريق جامعة الوادي الجديد يفوز ببطولة «كأس المحافظ» للجان الرياضية

فازت اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة الوادي الجديد ببطولة كأس اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في خماسي كرة القدم التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة على ملاعب الصالة المغطاة بالخارجة، التي أقيمت المباراة النهائية بين فريق اللجنة الرياضية بالجامعة واللجنة الرياضية، بديوان عام المحافظة التي انتهت بفوز فريق الجامعة بهدفين دون رد.

فوز فريق جامعة الوادي الجديد في خماسي كرة القدم

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، في بيان، إنه فور فوز فريق الجامعة بكأس المحافظ للجان الرياضية، قدم رئيس اللجنة الرياضية بالجامعة لدعمه الدائم للجنة الرياضية للعاملين بالجامعة، وكذلك كافة الأنشطة علي مستوى الجامعة، وجزيل الشكر لجميع أعضاء البعثة الذين مثلوا اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة (اللاعبين والإداريين والمدير الفني وأعضاء مجلس الإدارة).

وأوضح، رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه تقدم بالتهنئة لأعضاء فريق اللجنة الرياضية بالجامعة لفوزه بكأس البطولة متمنيا لهم مزيد من التوفيق والنجاح للارتقاء بجامعة الوادي الجديد.

بث روح التعاون بين العاملين بالمصالح الحكومية في الوادي الجديد

جدير بالذكر إن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، «إدارة التنمية الرياضية» نفذت نهائي بطولة كأس اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، للجان الرياضية في خماسي كرة القدم للعاملين بالمصالح الحكومية، وشارك بالبطولة عدد 16 فريقا على مستوى قطاع الخارجة.

وتهدف البطولة إلي رفع الكفاءة واللياقة البدنية، وبث روح التعارف والتعاون بين العاملين بالمصالح الحكومية.