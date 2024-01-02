رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش مشروع موازنة العام المالي الجديد

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا موسعا، بحضور طروب طلبة أمين الجامعة المساعد، وعبدالرازق حسين القائم بعمل أمين الجامعة المساعد، وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة والمستشفيات الجامعية، لمناقشة إعداد مشروع موازنة جامعة جنوب الوادي والمستشفيات الجامعية للعام المالي 2024 /2025.

الموارد المالية لجامعة جنوب الوادي

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع البنود والاعتمادات الخاصة بموازنة العام المالي الجديد مشيرا الى اهمية ادارة الموارد المالية للجامعة في اطار من الحوكمة والادارة الرشيدة، كما ناقش الاجتماع دراسة الاحتياجات الفعلية من الموارد المالية والبشرية لإدارة دولاب العمل بشكل فعال و ممنهج مع ضرورة تنمية رأس المال البشرى، كما ناقش رئيس الجامعة مشروعات تطوير البنية التحتية للجامعة والمستشفيات الجامعية الآنية والمستقبلية، ووجه بضرورة تقديم خدمة متميزة لرواد الجامعة والمستشفيات الجامعية.

الخدمات الجامعية

وفي إطار رقمنة الخدمات الجامعية في مختلف القطاعات، وجه رئيس الجامعة بميكنة مختلف العمليات بالوحدات الحسابية في الجامعة والمستشفيات الجامعية.

وشهد الاجتماع محمود خليفة مدير عام الحسابات والموازنة بالجامعة، شوقي أمين مدير عام مكتب رئيس الجامعة، مبارك أحمد مدير عام العلاقات العامة والاعلام، محمود بشير مدير عام الادارة العامة للاحتياجات، محمد كامل مدير عام الادارة الهندسية.