بترانيم السلام.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

وسط ترانيم السلام وتراتيل الميلاد، تقيم الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، غدا الجمعة، احتفالها الرسمي بعيد الميلاد المجيد، وذلك وسط حضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والسياسية، ومندوبين عن رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر، ورئيس الوزراء.

برنامج احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، من المقرر أن يقام في كنيسة قصر الدوبارة، بوسط القاهرة، ويترأس الصلوات خلاله عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية في مصر، إلى جانب الدكتور القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة الذي سيلقي كلمة خلال الاحتفال، إلى جانب برنامج الحفل المعتاد، ويشمل صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية.

وتحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر، بعيد الميلاد المجيد، في السابع من يناير من كل عام، وفقا للتقويم الشرقي، وتحرص على إقامة احتفالها الرسمي بتلك المناسبة في الخامس من يناير، قبل يوم من إقامة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداسات الصلاة بالمناسبة ذاتها.

ويقام قداس بكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وخلال الأيام الماضية، توافد على مقر رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، عدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة، لتقديم التهنئة للقس أندريه زكي، وقيادات الطائفة، بعيد الميلاد المجيد.

كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية خلال الاحتفال بعيد الميلاد

وبحسب القس أندريه زكي، في تصريحات لـ«الوطن»، من المقرر أن تطغى على صلوات العيد هذا العام الأحداث التي تقع في فلسطين من اعتداء للاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وستحمل كلمته رسائل السلام، خاصة مع الظروف التي يعشيها العالم بوجه عام والمنطقة بشكل خاص.