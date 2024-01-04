تشكيل غرفة عمليات بالقليوبية استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

هنأ عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الإخوة الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد الجديد، متمنيًا لهم كل الخير والسعادة، مؤكدًا أنّ روح الاستقرار والمحبة تعم مصر، وستظل مصر دائمًا رمزًا للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائمًا صفًا واحًدا.

تشكيل غرفة عمليات

وأعلن محافظ القليوبية تشكيل غرفة عمليات يتم ربطها مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة أعمال التامين واستعدادات جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، وقرر رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع انحاء المحافظة وكذلك استنفار جميع القيادات الأمنية وقوات الأمن المكلفة بأعمال التأمين.

رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة

وأكد خلال متابعته لرؤساء المدن والاحياء على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكل المنشآت، وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق؛ لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كل الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام المقبلة.

وفي مجال الصحة وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة ، مشددا على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة في محيط الكنائس والحدائق العامة، وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.