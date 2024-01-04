محلل سياسي: دحلان أكد أن الشعب الفلسطيني هو مَن يختار قيادته دون وصاية

قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن حديث محمد دحلان، القيادي الفلسطيني السابق، أكد أن من يختار قيادة فلسطين هو الشعب الفلسطيني وليس دولا إقليمية أو أمريكية أو بوصاية إسرائيلية.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، في حديثه لـ«الوطن»، أنه قدم شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، لأن هذا الموضوع كان متعلقا في شخصه بأنه رفض الهجرة الجماعية في رفض المخطط الإسرائيلي لتهجير أبناء قطاع غزة.

صافي: دحلان يرى أن من يقرر الآن هو الشعب

وأكد صافي، أن دحلان يرى أن من يقرر الآن هو الشعب في اختيار قياداته سواء في الرئاسة أو البرلمان أو المجلس التشريعي وفي كل المؤسسات السياسية الفلسطينية.

وكان القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، أجرى حوارا مع الإعلامي طوني خليفة مقدم برنامج «توتر عالي»، عبر قناة ومنصة «المشهد»، أجرى حوارا طويلا قال فيه إنه لن يتخلى عن فلسطين، وتحدث عن الأشخاص والقيادات واعتبر أن زمن الرموز انتهى في عهد عرفات، وزمن القيادة الفردية انتهى في عهد أبو مازن.

الحرب ستنتهي عندما ترى إسرائيل أنها تتكبد خسائر بشرية واقتصادية

وقال إن الحرب ستنتهي عندما ترى إسرائيل أنها تتكبد خسائر بشرية واقتصادية وتحدث عن مستقبل نتنياهو هو والكثير من القادة الإسرائيليين سينتهون، ولكن الجهة الأخرى وهي الكيان الفلسطيني يستطيع أن يغير هذا الواقع إلى إنجازات سياسية بدعم من الدول العربية سواء سياسيا أو اقتصاديا.

وقدم شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، لأن هذا الموضوع كان متعلقا في شخصه بأنه رفض الهجرة الجماعية في رفض المخطط الإسرائيلي لتهجير أبناء قطاع غزة.