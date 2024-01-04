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دحلان: النكبة الأخيرة كبيرة.. وأتمنى من أهل المقاطعة التبرع بـ100 مليون دولار

كتب:

شريف سليمان
02:09 م | الخميس 04 يناير 2024
القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان

القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان

قال القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، إن حجم النكبة كبير والخسائر كبيرة، وعن الدعاوى الفلسطينية لمحاسبة حركة حماس بعد انتهاء الحرب، أكد دحلان أنّه يجب محاسبة الجميع، ولكن ليس هذا وقت المحاسبة.

وأضاف دحلان، خلال حواره مع الإعلامي طوني خليفة مقدم برنامج «توتر عالي»، عبر قناة ومنصة «المشهد»: «نحن الآن نحاول التخفيف من جراح أهلنا، وأتمنى من أهل المقاطعة التبرع بـ100 مليون دولار مثلا، ووضع هذه المساعدات في مصر لتقديم المساعدات الإغاثية بدلا من إطلاق تصريحات تثير الفتنة والغضب».

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بقلم شريف سليمان