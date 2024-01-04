خبر سار للسيدات عن الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد أمام البرلمان

قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن المجلس يناقش في التوقيت الحالي مشروع قانون العمل الجديد، ويراعي المجلس المرأة المصرية، ويهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لها بشتى الطرق الممكنة.

إجازة وضع 4 شهور

وأوضح نظير، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن للمرأة المصرية العاملة عددا من الامتيازات في طيات مشروع قانون العمل الجديد، من أبرزها تنظيم مواعيد العمل وكذا الإجازات الممنوحة لهن، منها على سبيل المثال إجازة الوضح، حيث يمنح مشروع القانون المرأة الحق في الحصول على إجازة وضع تصل مدتها إلى 4 شهور شاملة المدة التي تسبق الحمل والمدة التي تليه.

وعن إجازة الوضع، أوضح عضو النواب أنه يجب أن تشمل مدة الإجازة 45 يوما بعد الولادة، فضلا عن أن هذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر، ويمنحها مشروع قانون العمل الجديد، الحق في الحصول على إجازة الوضع تلك مرتين خلال فترة خدمتها في المؤسسة، كما أنه يحظر على المؤسسة أن تقوم بفصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال هذه الفترة.

فترة رضاعة

كما لفت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد تطرق إلى الرضاعة، فمنح المرأة العاملة الحق في أن ترضع الطفل خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع، بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة، إلى جانب منحها الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، ويمكن أن تجمع بينهما بحيث تحصل على ساعة خلال اليوم إذا أرادت.

ولم تنتهِ امتيازات المرأة العاملة عند هذا الحد، فقال عضو مجلس النواب إنه في حال كانت تعمل المرأة في مؤسسة تستخدم 50 عاملا فأكثر، يكون لها الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد عن عامين، 3 مرات خلال فترة عملها بالمؤسسة، ولا تزيد مدة هذه الإجازة عن سنتين، من ذلك حتى تراعي طفلها.