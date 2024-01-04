عاجل.. بنوك خاصة تدرس طرح شهادات جديدة خلال ساعات 

قالت مصادر مصرفية مطلعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن بنوكا خاصة تدرس الإعلان عن طرح منتجات إدخارية بعائد مرتفع خلال الساعات المقبلة.

وأضافت المصادر، أن المنتجات المصرفية المزمع الإعلان عنها من بنوك خاصة ستتجه لكبار العملاء فقط، وذلك للحيلولة دون تسرب ودائعهم للاستفادة من شهادات بنكي الأهلي المصري ومصر الأعلى عائدا في القطاع المصرفي.

شهادات جديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر

يذكر أن بنكي الأهلي المصري ومصر طرحا شهادات ادخار بعائد 23.5% يصرف شهريًا، و27% يصرف سنويًا، اليوم، إذ أن يمكن شراء الشهادات بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها، وهي متاحة للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

ويمكن شراء الشهادات الجديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر ابتداء من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 عن طريق الإنترنت والموبايل البنكي، وويتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي من الشراء.