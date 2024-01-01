هل تطرح البنوك شهادات ادخار جديدة في يناير 2024؟.. خبير مصرفي يجيب

مع بداية العام الجديد 2024، وقرب استحقاق شهادات الـ25% خلال شهر يناير الجاري ، يحصل العميل على العائد وقيمة الشهادة، وذلك بعد مرور عام على طرحها من أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي المصري ومصر، يتساءل البعض عما إذا كانت البنوك ستطرح شهادات جديدة هذا الشهر.

يجيب وليد ناجي، الخبير المصرفي ونائب رئيس البنك العقاري المصري، على سؤال هل يتم طرح شهادات جديدة في يناير 2024، في تصريحات لـ«الوطن»، بقوله إن قرار طرح شهادات جديدة يعود إلى اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماعات لجنة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة، وكذلك على بنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين.

هل يتم طرح شهادات جديدة في يناير 2024؟

وأضاف «وليد» أن طرح شهادات جديدة في يناير هو أمر غير واضح حتى الآن، وربما يحدث ذلك أو لا يحدث، مشيراً إلى أن إيداع عائد شهادة الـ25% وقيمة الشهادة للعملاء، لا يستوجب بالضرورة على البنوك طرح شهادات بديلة.

قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها يوم 21 ديسمبر 2023، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.