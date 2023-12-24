مسؤول حكومي يكشف حقيقة طرح شهادات ادخار جديدة في يناير.. عاجل

أيام قليلة وينتهي العمل بشهادة العائد 25%، إذ يحصل العملاء على قيمة الشهادة في يناير المقبل، بعد مرور عام على طرحها من البنوك.

ومن المنتظر إيداع عائد شهادة الـ25% من قبل البنوك في حسابات المودعين في اليوم التالي لمرور عام على ربط الشهادة، دون تجديدها بشكل تلقائي، إذ سبق وطُرحت شهادة الـ25% بعائد سنوي ثابت، أو 22.5% عائد يصرف شهريًا، في يناير الماضي.

ويتساءل البعض هل عند استحقاق شهادة الـ25% والـ22.5%، سيجري طرح شهادة جديدة من البنوك، وهو ما رد عليه وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري.

هل تُطرح شهادات جديدة في يناير 2024؟

قال «ناجي» لـ«الوطن»، إن طرح شهادات جديدة يعتمد على اتجاه البنك المركزي بالنسبة للفائدة، وكذلك على البنكيين الحكوميين الأهلي المصري ومصر، اللذين يقودان السوق: «كل شيء ممكن، لكن الأمر غير واضح بشكل حاسم حتى الآن»

شهادات الـ25% والـ22.5%

أوضح نائب رئيس البنك العقاري المصري، أن استحقاق شهادات الـ25% والـ22.5%، لا يعني بالضرورة طرح شهادات جديدة.

بدروه، قال هشام إبراهيم الخبير المصرفي وأستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن الأمر مرتبط بالبنك المركزي المصري، والسياسة النقدية، وتجري دراسة التقييم، واتخاذ القرار بناء على ذلك، مؤكدًا أنه لا يشترط مع انتهاء شهادة قديمة أني تُطرح شهادة جديدة، فالأمر مرتبط بمتغيرات أخرى.