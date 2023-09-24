أعلى عائد على شهادات الادخار الدولارية في بنكي «الأهلي ومصر».. يصل 27%

قدم البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أعلى عائد على شهادات الإدخار الدولارية، وذلك لإتاحة الفرص أمام العملاء للاستثمار بالعملة الصعبة (الدولار) وتحقيق عائد وربح كبير، ما يساهم في زيادة ضخ العملة الصعبة في البنوك واستثمارها بالطرق المشروعة.

أعلى عائد على شهادات الإدخار الدولارية

«الوطن» تستعرض أعلى عائد على شهادات الإدخار الدولارية والتي تصل فوائدها إلى 27% ومدتها 3 سنوات أي بفائدة قيمتها 9% سنويًا من البنك الأهلي المصري وهي كالتالي:

شهادة الأهلي فورا

- يقدم البنك الأهلي المصري شهادة الأهلي فورا.

- مدتها 3 سنوات وسعر العائد 27% من قيمة الشهادة.

- يتم الحصول على الأرباح بالجنيه المصري.

- الحد الأدنى لشرائها 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

شهادة الأهلي بلس

- يقدم البنك الأهلي المصري شهادة الأهلي بلس، والتي تحقق أعلى عائد على شهادات الإدخار الدولارية.

- مدتها 3 سنوات وسعر العائد 7%.

- الحصول على الربح بالدولار «ربع سنوي».

- الحد الأدنى لشرائها 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

شهادات الإدخار الدولارية في بنك مصر

أما بنك مصر، فيقدم أعلى عائد على شهادات الإدخار الدولارية وهي كالتالي:

شهادة القمة

- مقدمة من بنك مصر مدتها 3 سنوات، وسعر العائد 27% أي في السنة 9% .

- عائد الشهادة يُصرف مقدما بالجنيه المصري.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

شهادة إيليت

- يقدم بنك مصر، أعلى عائد على شهادات الإدخار الدولارية ومنها شهادة إيليت ومدتها 3 سنوات، وسعر العائد 7% سنوياً .

- يُصرف «ربع سنوي» بالدولار الأمريكي.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار ومضاعفاتها.