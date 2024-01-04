متحف كفر الشيخ يُعلن قطعة شهر يناير.. «لوحة الهبات الخاصة بالملك تحتمس الثالث»

أعلن متحف كفر الشيخ، بقيادة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، قطعة شهر يناير لعام 2024 التي ستكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

متحف كفر الشيخ يُعلن قطعة شهر يناير

وأكد الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، أنّه بالتزامن مع اليوم العالمي للغة برايل تم اختيار قطعة شهر يناير لعام 2024، التي ستتضمن بطاقة شرح بطريقة برايل لإتاحة الفرصة لذوي الهمم للتعرف على الحضارة المصرية.

وأوضح «عثمان»، أنّ قطعة الشهر عبارة عن لوحة «الهبات الخاصة بالملك تحتمس الثالث يُقدم القرابين للمعبودة واجيت من الجرانيت أسود»، لافتاً أنّ إدارة المتحف ستقوم بوضع القطعة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.