تسجيل استمارة أولى ثانوي 2024.. الرابط والخطوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم طريقة تسجيل استمارة أولى ثانوي 2024 للطلاب بالمحافظات، كما أتاحت موقع التسجيل الإلكتروني، الذي يجري الدخول عليه من خلال رابط محدد، وتسجيل البيانات المطلوبة قبل ساعات من غلق باب التسجيل.

تسجيل البيانات لاستمارة أولي ثانوي بالمحافظات

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه بعد انتهاء التسجيل اليوم وغلق باب التسجيل، لن يتمكن الطالب من الدخول إلى الرابط، وتسجيل البيانات المطلوبة من أجل استمارة الصف الأول الثانوي، لذا يجب علي الطلاب سرعة الدخول إلى الرابط قبل لحظات من غلقه.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الأول الثانوي بالمحافظات

وأضافت أنه يجري الدخول علي رابط تسجيل وملئ الاستمارة الإلكترونية للصف الأول الثانوي في المحافظات من هنا، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الرابط المذكور في الأعلى

- يجب تسجيل الدخول من خلال كتابة البريد الخاص بكل طالب، وفي حالة عدم امتلاك بريد، يجب اختيار خانة إنشاء بريد وعمل الخطوات اللازمة؛ ليجري العودة إلي الصفحة المذكورة في الأعلى وتسجيل الدخول.

- تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مذكورًا بها البيانات الأساسية الخاص بكل طالب، يجب على الطلاب التأكد من صحة البيانات.

- رفع صور خاصة بالطالب

- كتابة المحافظة والمركز التابع له الطالب

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب

- ذكر مهنة ولي الأمر الخاصة بالطالب

- الضغط علي حفظ

- الضغط علي طباعة الاستمارة