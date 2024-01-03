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توزيع 1152 تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في جنوب سيناء

كتب:

داليا منير
06:48 م | الأربعاء 03 يناير 2024
تعليم جنوب سيناء

تعليم جنوب سيناء

قال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إنّه جرى استلام أجهزه التابلت الخاصة بالمرحلة الثانوية العامة، وتسليمها لطلبة الصف الأول الثانوي بمدارس مدن المحافظة، وذلك عقب انتهاء استيفاء الأوراق المطلوبة من الطلاب، وتسديد الرسوم الخاصة بجهاز التابلت في البريد، وتبلغ 105 جنيهات، وإرفاق ما يفيد تسديد المبلغ بالمدرسة.

أعداد أجهزه التابلت الموزعة من الإدارات التعليمية 

وأشار إلى توزيع أجهزة التابلت على الإدارات التعليمية بجميع المدن، وتوزيعها على الطلاب بالكامل كما يلي: 

- إدارة شرم الشيخ التعليمية 236 جهازًا. 

- إدارة أبو رديس التعليمية 48 جهازًا. 

- إدارة رأس سدر التعليمية 146 جهازًا. 

- إدارة دهب التعليمية 146 جهازًا. 

- إدارة نويبع التعليمية 79 جهازًا. 

- إدارة الطور التعليمية 497 جهازًا. 

وبذلك تكون حصيلة أجهزة التابلت التي وُزعت على طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، بمدارس جنوب سيناء، 1152 جهازًا.

المستندات المطلوبة لاستلام جهاز التابلت

جدير بالذكر، أنّ وزارة التربية والتعليم، حددت المستندات الخاصة بتسليم أجهزه التابلت للطلاب، كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- صورة إيصال سداد رسوم التابلت.

- التعهد بالحفاظ على جهاز التابلت ويكون موقعًا من ولي الأمر.

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