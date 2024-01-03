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بدء تسليم «التابلت» لطلاب الصف الأول الثانوي في مدارس البحر الأحمر

كتب:

شاذلى عبدالراضي
03:07 م | الأربعاء 03 يناير 2024
وكيل وزارة التربية والتعليم في البحر الأحمر

وكيل وزارة التربية والتعليم في البحر الأحمر

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بدء تسليم التابلت لنحو 3879 طالبا في الصف الأول الثانوي في جميع المدارس.  

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية السبعة في رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين، سلمت طلابها التابلت. 

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت

وتشمل الأوراق المطلوبة في مدارس البحر الأحمر:

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال سداد المبلغ مبلغ 105 جنيهات في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

- إقرار تسليم التابلت موقعا عليه من ولي الأمر والطالب. 

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بقلم شاذلى عبدالراضي