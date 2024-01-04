رابط ‎تسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي.. اليوم الفرصة الأخيرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم الخميس، الفرصة الأخيرة لتسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي، لتدقيق البيانات ومراجعتها، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، والمقرر عقدها بداية من 11 يناير 2024.

رابط تسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي عبر موقعها الرسمي ببوابة مركز المعلومات، وتأكيد البيانات المسجلة على قاعدة البيانات المركزية «اللغة الأولى- اللغة الثانية -الشعبة- التخصص- طلاب الدمج بالتعليم- طلاب المنازل»، لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ووجهت وزارة التعليم طلاب أولي وتانية ثانوي بمراجعة البيانات الأساسية بدقة، وفي حالة وجود خطأ يجرى التوجه إلى المدرسة، للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة، ويجرى نزول أكواد للامتحانات وفقاً للبيانات المسجلة.

خطوات تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي

- ادخل على موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط علي تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي.

- في حالة اذا كنت لا تملك حسابا اضغط علي إنشاء البريد الإلكتروني.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب والموجود على شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي.

- كتابة كود الطالب، ويمكنك الحصول عليه من على استمارة الإعدادية، أو إيصال دفع المصروفات.

- العودة إلي الصفحة الرئيسية واضغط على زر تسجيل الدخول ذو اللون الأحمر.

- كتابة البريد الإلكتروني الذي جرى إنشاؤه ثم اضغط على تسجيل الدخول.

- مراجعة البيانات الخاصة بك واللغة الثانية بالنسبة للصف الأول واللغة الثانية والشعبة بالنسبة للصف الثاني الثانوي.

- التواصل مع المدرسة لتعديل الخطأ، وعدم الضغط على خانة، حفظ إلا إذا كانت المعلومات جميعها صحيحة.