بسبب دعمه لإسرائيل.. تصرف صادم من رجل وامرأة تجاه نائب محافظ في لندن

أكدت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن، إلقاء القبض على رجل وامرأة، بسبب اتهامهما بإضرام النار في مكتب انتخابي لأحد النواب عن حزب المحافظين، بسبب مواقفه المؤيدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وفق ما أورد موقع «روسيا اليوم» في تقرير له اليوم الخميس.

اتهام رجل وامرأة بإضرام النار في مكتب «فرير»

وبحسب البيان الصادر عن الشرطة البريطانية، فقد تم توجيه اتهام الحرق المتعمد لمكتب دائرة شمال لندن الانتخابية، للنائب المحافظ مايك فرير، عشية عيد الميلاد، إلى كل من بول هاروود، البالغ من العمر 42 عاماً، وزارا كاسوري، 32 عاماً، كما يواجهان اتهاماً آخر، يتعلق باشعال حريق في جزء خلفي من أحد المطاعم، في وقت لاحق من نفس الليلة.

تقديم المتهمين إلى محكمة «ويليسدن» اليوم

وقالت شرطة لندن في بيانها: «تم القبض على بول هاروود، وزارا كاسوري، وكلاهما ليس لهما عنوان ثابت، أمس الأربعاء، 3 يناير»، وتم توجيه اتهام اشعال النيران بشكل متعمد في الجزء الخلفي من مطعم، في حوالي الساعة 11 مساءً من نفس الليلة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في أي من الحادثتين.

وأضاف بيان الشرطة أنه من المقرر أن يمثل كلا المتهمين أمام محكمة ويليسدن، اليوم الخميس 4 يناير.