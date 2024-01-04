تطوير وإعادة تسليم محطات موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ

وقَّعت وزارة النقل، بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، ووقَّع على العقد كل من اللواء محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وأحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانئ أبوظبي.

تعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز

وأكدت وزارة النقل، في تقرير لها، أن هذا التعاقد يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز في مصر، وفي ضوء انطلاق التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري واستمراراً للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإدارة والتشغيل للمحطات المختلفة.

عقد مؤتمر موسع مع المستثمرين منذ عدة أيام لتعظيم سياحة اليخوت

وأوضحت خلال فعاليات التوقيع أنه كما سبق، وتم عقد مؤتمر موسع مع المستثمرين منذ عدة أيام لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتدعيم سبل إنشاء المراين المحلية والدولية بها واستعراض الإجراءات المتنوعة والمتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية، فإن اليوم تم توقيع بالأحرف الأولى عقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ مع مجموعة موانئ أبوظبي وهو توقيع يختص بنوع آخر من السياحة وهي سياحة الكروز.

وأوضحت أن محطتى سفاجا والغردقة محطات حديثة سبق افتتاحهما بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي في عامي 2015 و2016 ومحطة شرم الشيخ سيتم رفع كفاءتها وإعادة تطويرها من خلال الشراكة مع موانئ أبوظبي العالمية التي يمثل الشراكة معها تجسيدا للخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، مشيرة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة المصرية من أجل أن تكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات وتعظيم تجارة الترازيت، مضيفة أن هذا التعاقد سيساهم في زيادة الدخل القومي وله عوائد مباشرة وغير مباشرة مثل توفير فرص العمل والعوائد على المصانع وعلى المقاصد السياحية للسائحين وأنشطة السائح المختلفة بها بما يساهم في زيادة الدخل القومي.