أماكن المجمعات الاستهلاكية في المحافظات.. تخفيضات تصل لـ30% على السلع الغذائية

أنشأت مديريات التموين والتجارة الداخلية، العديد من المعارض الدائمة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، بتخفيضات تصل من 15% حتى 25%؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خفض الأسعار ومواجهة الغلاء، ومحاربة الاحتكار وجشع التجار.

معارض السلع الغذائية ستظل دائمة على مدار السنة

وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» أن المعارض ستظل دائمة على مدار السنة، وهذا الأمر ينطبق على كافة المحافظات وليست الدقهلية فقط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء وبيع كافة السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، وبجودة عالية مثل مثيلاتها في الأسواق وتخفيضات تصل من 15% حتى 25%، وبعض السلع تصل تخفيضاتها إلى 30%، وسعر السكر ثابت وموحد بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

مبادرات المعارض لتوفير المواد الغذائية الأساسية بالمحافظات

وأعلنت مديريات التموين بالمحافظات، عن استمرار مبادرات المعارض لبيع السلع الغذائية المخفضة، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للتوسع في تلك المبادرات أو الفعاليات؛ لتوفير المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيت واللحوم والبيض والسكر، بأسعار مخفضة أمام المواطنين لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وشن الحملات التفتيشية المستمرة بالتنسيق مع التموين وجهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن؛ لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات الرئيس السيسي.

أماكن المعارض والمنافذ الدائمة بالمحافظات

محافظة الدقهلية

- معرض لبيع السلع المخفضة أمام حي شرق المنصورة.

- معرض لبيع السلع المخفضة في شارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة.

- معرض في مدينة المنزلة أمام مجلس المدينة.

- معرض صن مول في مدينة السنبلاوين ضمن سلسة الأسواق الحضارية الدائمة.

- معرض السنبلاوين الدائم بجوار المنشية الجديدة.

- افتتاح معرض دائم بمدينة أجا بجوار مجلس المدينة.

- معرض في المطرية بجوار مجلس للمدينة.

- معرض في مدينة طلخا.

- ومبادرة كلنا واحد داخل السلاسل التجارية الكبرى مثل كارفور، وخير زمان، وفتح الله ووكالة المنصورة

منافذ بيع متعددة في مدينة مرسى مطروح

منفذ بيع وسط مدينة الحمام.

- منفذ بيع بالشارع الرئيسي في مدينة العلمين.

- منفذ بيع بالقرب من مجلس مدينة الضبعة.

- منفذ بيع وسط مدينة النجيلة.

- منفذ بيع بالقرب من مجلس مدينة سيدي براني.

- منفذ بيع وسط مدينة السلوم.

خريطة أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة في الفيوم والأقصر

محافظة الأقصر

- معرض في نهاية شارع بورسعيد أمام مساكن مشعل، يتضمن العديد من السلع منها السكر بأسعار مخفضة حتى 30%

محافظة الفيوم

معرض أمام دار عائشة حسانين.

- في منطقة الحادقة.

- حي المبيضة.

- مراكز طامية.

- سنورس.

- إبشواي.

بيع السلع بأسعار مخفضة في محافظة سوهاج

-4 منافذ ثابتة بمركز دار السلام.

- منفذين ثابتبن بمركز أخميم

- 3 منافذ ثابتة بمركز المنشاة.

- 5 منافذ ثابتة بمركز طهطا.

- 6 منافذ ثابتة بمركز جهينة.

- 5 منافذ ثابتة بمركز البلينا.

- 8 منافذ ثابتة بمركز سوهاج.

- 6 منافذ ثابتة بمركز جرجا.

- منفذ ثابت بالعسيرات.

- 4 منافذ ثابتة بمركز ساقلتة.

- 3 منافذ ثابتة بمركز المراغة.

أماكن بيع سلع بأسعار مخفضة بالإسكندرية

- منافذ وزارة الزراعة.

منافذ وزارة التموين.

- السرايا ماركت.

- أوكازيون.

- خير زمان.

- جملة ماركت.

- أسواق فتح الله.

- كارفور.

أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة بقنا

- فروع الشركة المصرية في منطقة الشؤون.

- بجوار بنك القاهرة.

-بجوار البنك الزراعي في حي المصالح.

-الشادر بمنطقة الشؤون.

أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في البحيرة

ترتكز المنافذ في كل من «دمنهور، كفر الدوار، ايتاي البارود، كوم حمادة، شبراخيت، الدلنجات، أبو حمص، ادكو، رشيد».

محافظة القليوبية

يوجد بها 84 مجمعًا استهلاكيًا تغطي كل المدن والمراكز والأحياء في نطاق المحافظة.