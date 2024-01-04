مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في أسوان.. الجدول الجديد

أعلنت شركة مصر العليا عن مواعيد جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسوان، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتشمل المواعيد الجديدة فترة انقطاع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً كحد أقصى، ويأتي هذا القرار استنادًا إلى تنظيم جداول الانقطاع بطريقة تتناسب مع احتياجات المنطقة وتوفير الخدمة الكهربائية للمواطنين.

مواعيد جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسوان

نشرت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء الجداول الرسمية للمواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء في أسوان، ونستعرضها فيما يلي:

فترة الانقطاع من الساعة 1 مساءً حتى 3 مساءً:

- في مدينة أسوان: يشمل مول بلازا، عمارات المقاولين العرب، مصر للسياحة، ومنطقة خان أسوان بشارع السماد.

- في قرى الرديسية: عزبة البصالي وزقلونة.

- في قرى البصيلية: الزويدية، عزبة السيد، والجمعاوية.

- في قرى كوم أمبو: قرية الخور بحري وقرية الخور قبلي.

- في قرى أسوان: قرى غرب أسوان بالكامل، ونجع الجامع.

- في قرى دراو: منطقة القفطية.

- في قرى نصر النوبة: قرية ارمنا وقرية نجع العرب.

فترة الانقطاع من الساعة 2 مساءً حتى 4 مساءً

- في مدينة أسوان: يشمل المنطقة من كوبري الصدرية حتى كوبري أسامة من الناحية الشرقية، وشارع السماد الحكروب، وعمارات الأولى بالرعاية.

- في مدينة دراو: منطقة الغابة ومنطقة أبو الريش.

- في قرى السباعية: قرية الدقيرة وقرية السريب وعزبة شعيب بحاجر السماوية.

- في مدينة إدفو: حاجر إدفو.