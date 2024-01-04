خفض خطة تخفيف أحمال الكهرباء في أسيوط.. ساعة واحدة يوميا

بدأت شركة كهرباء مصر الوسطي، اليوم، تطبيق المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة أسيوط، لتكون لمدة ساعة واحدة بدلا من ساعتين، وذلك وفقا لما أعلنته الشركة في الجدول الخاص بها.

مفاجأة تخفيف أحمال الكهرباء في أسيوط

وأعلنت شركة كهرباء مصر الوسطي، جداول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة أسيوط التي تم تقسيم المحافظة إلى مجموعات وكل مجموعة تضم عدد من المناطق والتوقيت التي يتم تخفيف فيه الأحمال.

جدول تخفيف الأحمال الكهربائية في أسيوط

وتضمنت مناطق تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة واحدة في أسيوط، المجموعة رقم 2 التي يتم فصل التيار عنها لمدة ساعة واحدة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساءا، وتشمل «مناطق مركز أبنوب ويضم جزيرة العقب وعزبة غنيم وعزبة عبدالواحد والشهابية والمراونة والمغربية وعزبة طه والعسيرات وكوبري علي موسي وعزبة عبدالعليم وعزبة عبدالواحد».

ومدينة أسيوط تضم «مناطق شارع فلسطين وأجزاء من شارع رياض وشارع عمر بن الخطاب ومركز القوصية ويضم عرب الجهمة والمنشأة الكبرى، ومركز أبنوب ويضم عرب العمليات وإنارة الطريق الصحراوي الشرقي، ومركز ديروط ويضم جزء من الكوديا والرياض وكوم إنجاشة وبويط ومناطق من مركز منفلوط ومركز أسيوط».