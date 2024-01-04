مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في دمياط 2024.. الجدول الجديد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر موقعها الرسمي مواعيد تخفيف أحمال في دمياط 2024 عقب صدور قرار مجلس الوزراء، باقتصار فترة تخفيف الأحمال بداية من الساعة 11 صباحا للساعة 5 مساءا، خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل الدراسية.

خريطة تخفيف الأحمال بدمياط

وأوضحت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه يتم قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال بالتبادل بين المُغذيات بكل مدينة، وقرية تابعة لها وفقا للوحدات المحلية، حيث تقطع الكهرباء بالتوازي بين المدن بعضها البعض، وبالتبادل بين المٌغذيات التابعة لوحدة محلية واحدة.

موعد عودة الكهرباء بدمياط

وكشفت شركة كهرباء شمال الدلتا لمتابعيها تقسيم المجموعات والمٌغذيات التي يتم فصل التيار الكهربائي بها، فضلا عن توضيح خريطة تخفيف أحمال الكهرباء، وتوقيتات ذلك وموعد عودة التيار الكهرباء، ليتمكن المواطنون بأماكن فصل التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال قضاء احتياجاتهم أثناء فترة انقطاع الكهرباء خاصة المخابز والمستشفيات والطلاب فترة الامتحانات.