تخفيف الأحمال ساعة واحدة في بعض المناطق بالمحافظات.. اعرف الأماكن

أعلنت رئاسة الوزراء المصرية جدول ومواعيد تخفيف الأحمال الجديدة والتي بدأ العمل بها منذ أمس في المحافظات، إذ جرى تغيير مواعيد قطع الكهرباء في بعض المناطق خاصة المناطق التي يجرى تخفيف الأحمال بها في الفترة المسائية، وجرى تخفيف الأحمال في بعض المناطق لمدة ساعة واحدة فقط.

قطع الكهرباء لمدة ساعة واحدة في المحافظات

وأشارت رئاسة الوزراء إلى أنه توجد بعض المناطق التي يجرى القطع بها لمدة ساعتين جري تخفيفهم لمدة ساعة واحدة فقط في بعض المحافظات.

مناطق قطع ساعة واحدة بالإسكندرية

ففي محافظة الإسكندرية جري تغيير مواعيد القطع لتنتهي عند الساعة 5 مساء، ويوجد بعض المناطق تم تخفيف الأحمال بها ليكون مدة التخفيف بها ساعة واحدة فقط من خلال الجدول الآتي:

تخفيف الأحمال في محافظة أسيوط لساعة واحدة

وفي محافظة أسيوط جرى تحديد عدة أماكن لتخفيف الأحمال لساعة واحدة فقط.

وفي محافظة الدقهلية قامت شركة شمال الدلتا بتخفيف الاحمال في بعض المناطق لمدة ساعة واحدة فقط كالآتي:

وفي محافظة أسوان، جاء جدول تخفيف الأحمال لمدة ساعة في بعض المناطق وهي:

تخفيف الأحمال لساعة واحدة في سوهاج

وفي محافظة سوهاج جرى القطع لمدة ساعة واحدة في بعض المناطق، وفقًا لجدول شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء كالآتي:

تخفيف الأحمال في قنا لمدة ساعة

وحددت شركة مصر العليا بعض المناطق في محافظة قنا جرى تخفيف الأحمال بها لمدة ساعة واحدة وهي:

وأشارت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إلى أنه يجرى قطع الكهرباء في بعض المناطق بمحافظة الغربية والمنوفية لمدة ساعة كالآتي:

وفي محافظة دمياط يجرى القطع لمدة ساعة في تلك المناطق:

وفي محافظة الفيوم أعلنت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء أنه يجرى القطع لمدة ساعة في تلك المناطق:

تخفيف الأحمال في محافظة بني سويف

وفي محافظة بني سويف يجري تخفيف الاحمال لمدة ساعة واحدة في تلك المناطق: