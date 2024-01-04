محافظ كفر الشيخ يشدد على الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضري الجديد

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال إنشاء سوق كفر الشيخ الحضري الجديد للخضروات والفاكهة على مساحة حوالي 3000م2، بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفر الشيخ، مشدداً بالانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال 15 يوما، ورفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفر الشيخ الحضري الذي يتم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين، وذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

متابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين

كما تفقد المحافظ، عدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وأعمال تجهيزات الرصف بعدد من الشوارع بالمدينة، مكلفاً بسرعة تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد.

وأعطي محافظ كفر الشيخ تعليماته بتحسين الخدمات ومستوى المرافق المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة، ورفع الإشغالات، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحُسن معاملتهم، فضلاً عن تنظيم الحملات اليومية للرقابة على المخابز والأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة

وأوضح المحافظ، أنّ محافظة كفر الشيخ تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، موجهاً بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقاً للخطة والجداول الزمنية الموضوعة.