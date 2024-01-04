«أوقاف كفر الشيخ» تفتتح مسجدين في مركزي الرياض وسيدي سالم غدا

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مسجدين جديدين غدًا الجمعة، بمركزي الرياض وسيدي سالم، وذلك ضمن 26 مسجدًا تفتتحها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، منها 20 مسجدًا جديدًا، و6 مساجد صيانة وتطوير.

افتتاح مسجدين في كفر الشيخ

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه سيتم افتتاح مسجد الإبراشي بعزبة الإبراشي، بمركز الرياض، ومسجد السخاوي الشرقية، بقرية السخاوي الشرقية، بمركز سيدي سالم، غدًا الجمعة، لافتًا إلى أنّه سيُشارك في افتتاح المسجد، عدد من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار «بسيوني»، إلى أنّ خطبة الجمعة غدًا، ستكون بعنوان «الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 464 مسجداً خلال 6 أشهر

جدير بالذكر أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 464 مسجدًا، منها 357 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و107 مساجد صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 5 يناير 2024، نحو 11 ألفًا و486 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 15 مليارًا و709 ملايين جنيه.