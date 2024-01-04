«الوطنية للطوارئ» تحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة.. نصائح لقيادة آمنة

تتعرض مدن ومحافظات قناة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى شبورة كثيفة قد تتسبب في انعدام الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية المؤدية من والى القاهرة.

انعدام الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية

وبحسب بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، فإن الشبورة تبدأ في الظهور في الساعة الرابعة فجرا وتتلاشي في الثامنة صباحا تقريبا مع سطوع الشمس، مشيرا إلى أن الشبورة قد تكون ضبابية وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية.

وطالبت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء المواطنين والسائقين ضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور المتواجدين على الطرق صباحا وتقليل السرعات بحد أقصى 60 كيلو في الساعة.

تحذيرات للسائقين بسبب الشبورة على الطرق

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين والسائقين ضرورة اتباع التعليمات الآتية لعدم وقوع حوادث:.

1- التأكد من عمل ماسحات زجاج السيارات ووجود ميله داخل خزان مياه الماسحات.

2-عدم إغلاق نوافذ السيارة وقت الشبورة لعدم تكونها داخل السيارة.

3-التأكد من عمل مصابيح السيارة الإمامية والخلفية بشكل طبيعي وعدم تعرضها للتلف.

4-ترك مسافة أمان مضاعفة بين السيارة والأخرى، لعدم التعرض لأي تصادم علي الطرق بسبب انزلاق الأسفلت.

5-عدم التحرك بالسيارة نهائيا حال انعدام الرؤية الأفقية علي الطرق في ذروة الشبورة.