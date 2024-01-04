«الأرصاد» تحذّر من طقس اليوم الخميس.. شبورة وأمطار ورياح نشطة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم الخميس

وتوقّعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنّه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الغربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كما يلي.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة مئوية.