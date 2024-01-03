«الوطنية للطوارئ» تحذر: شبورة كثيفة على طرق مدن القناة صباح غد الخميس

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء من شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب في الساعات الأولى من صباح غد الخميس، وتستمر لساعات حتى تتلاشى في الثامنة صباحا.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن غدا الخميس يشهد انخفاضا في درجات الحرارة في بعض المحافظات لتسجل فيه درجات الحرارة بمدن القناة وسيناء متوسط 22 درجة للعظمى، و12 درجة للصغرى.

أماكن الشبورة في مدن القناة

وتغطي الشبورة في الساعات الأولى من صباح غد الخميس طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية السويس الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي الملاصق لترعة الاسماعيلية بورسعيد، وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي الملاصق لترعة الإسماعيلية.

وأكدت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، أن الشبورة تتكون على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والقريبة من المسطحات المائية بشكل كثيف، بدء من الرابعة فجرا حتى الساعة الثامنة صباحا.

تحذيرات للمواطنين والسائقين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة المواطنين من التحرك بالسيارات على الطرق السريعة أو الصحراوية، وذلك خلال ذروة الشبورة وانعدام الرؤية الأفقية لعدم وقوع أي حوادث مرورية.

وناشدت الشبكة المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، وتقليل السرعات علي الطرق بحد أقصى 60 كم في الساعة، مع زيادة المسافة بين السيارات والتأكد من عمل المصابيح وماسحات الزجاج بشكل طبيعي.