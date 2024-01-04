تفاصيل طقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم.. شبورة مائية صباحا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم، في القاهرة والمحافظات، محذرة من الشبورة التي قد تكون كثيفة في بعض الأماكن خلال ساعات الصباح الباكر، وخاصة بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

طقس غدًا في القاهرة والمحافظات

أوضحت «الأرصاد» في بيان، أن طقس اليوم الخميس، مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البردوة ليلًا على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء، مع إحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وسط توقعات

درجات الحرارة في القاهرة و المحافظات اليوم الخميس

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، في القاهرة و المحافظات كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الجيزة: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنوفية: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الشرقية: الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في العريش: الصغرى: 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في سانت كاترين: الصغرى 6 والعظمى 15

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في السلوم: الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 9 والعظمى 22

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 8 والعظمى 23

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 9 والعظمى 22

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 10 والعظمى 23.