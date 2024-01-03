حالة الطقس غدا في المحافظات.. شبورة وسقوط أمطار ونشاط لحركة الرياح

تشهد حالة الطقس في المحافظات غدا الخميس سقوط أمطار متفاوتة الشدو على 11 محافظة، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وأعلنت تلك المحافظات رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى لرفع مياه الأمطار أولًا بأول ومنع تراكمها.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس في جميع المحافظات، فضلا عن أماكن سقوط الأمطار، والظواهر الجوية المتوقعة، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحافظات.

حالة الطقس غدا في المحافظات

ومن المتوقع ضمن حالة الطقس غدا، أن تشهد القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية طقسًا مائلا للدفء خلال النهار، فيما تشهد محافظات جنوب الصعيد ومنطقة جنوب سيناء طقسًا دافئا نهارًا، ليتحول إلى شديد البرودة على شمال الصعيد خلال الليل، بينما يكون بارد على باقي الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتكثف غرف العمليات وشركات الصرف الصحي بالمحافظات من استعداداتها لاستقبال الأمطار غدا الأربعاء، إذ تضرب أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتهطل الأمطار على محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وبورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والقليوبية.

درجة الحرارة غدا في المحافظات

وفيما يخص درجة الحرارة غدا في جميع المحافظات فإنّها من المقرر أن تكون كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجه الحرارة العظمى 21، والصغرى 14.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 13.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 9.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 17.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 11.

توقعات الشبورة المائية غدا

وتزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال الصباح الباكر وتحديدًا من 4:00 وحتى 9:00 صباحًا بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، والوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

وتنشط حركة الرياح غدا الخميس على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سينا، ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.