أسعار الأرز الشعير اليوم في مصر.. «رفيع الحبة» يتراجع 500 جنيه

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم في مصر، تراجعا جديدا للطن رفيع الحبة، وذلك عبر عمليات بيع وتداول للأرز بيعا وشراء بالأسواق العامة والمتاجر، المنتشرة في شتي ربوع محافظات مصر، من العام الجاري 2024.

تراجع أسعار الأرز الشعير اليوم في مصر

قال حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الأرز الشعير اليوم في مصر سجلت تراجعا كبيرا ليصب بالنفع لمصلحة جموع المستهلكين في محافظات الجمهورية، حيث سجلت أسعاره كالتالي:

- استقر سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 21 ألف جنيه.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 19 ألفا، وسط تراجع بلغ 500 جنيه لكل طن مباع.

إنتاجية فائقة للأرز الشعير

وأشار إلى أن محصول الأرز الشعير يشهد وفرة كبيرة من المعروض منه بالأسواق العامة، لافتاً أن إنتاجية محصول الأرز الشعير على مستوى محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، التي بلغت 82%، على نطاق المنزرع من الأرز الشعير بمحافظات الوجهين القبلي والبحري من العام الجاري 2024.