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خبير علاقات دولية: واشنطن تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل أعمى

كتب:

مريم جاد
07:06 م | الإثنين 01 يناير 2024
محمد منصور خبير العلاقات الدولية

محمد منصور خبير العلاقات الدولية

قال محمد منصور، خبير العلاقات الدولية، إن أمريكا تدعم الجانب الأوكراني والإسرائيلي بشكل كبير، وهذا ما يفسر إنفاقها مليارات الدولارات من أجل توفير المعدات لتلك الجهات التي تدعمها.

وأكد منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم» مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن واشنطن تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي «بشكل أعمى»، وخرجت احتجاجات دولية شعبية كبيرة من أجل التعبير عن رفض السياسة الأمريكية نتيجة دعمها للكيان الصهيوني وتشجيعة على ارتكاب المجازر في فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن هناك تأثير واضح لما يحدث في غزة على الملاحة في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، وأكدت الدولة المصرية أن حل الأزمة الفلسطينية بشكل نهائي وجذري عادل هو الحل الأمثل للتخلص من التوترات الأمنية التي توجد في المنطقة.

وتابع: «كييف لم تستطع أن تحقق أي تقدم في جزيرة القرم حتى الآن، وبالتالي كييف تشعر بخيبة الأمل بصورة كبيرة»، خاصة وأن الدول التي كانت تدعم أوكرانيا منذ بداية الحرب أصبحت غير قادرة على استمرار هذا الدعم حتى الآن.

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