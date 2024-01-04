«كهرباء الإسكندرية» تحذر من أخطاء تزيد تكلفة شحن العداد مسبق الدفع

حذّر قطاع المتابعة وشؤون التعاون، التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، من خطأ يقع فيه بعض المواطنين في عداداتهم يتسبب في زيادة تكلفة شحن عداد الكهرباء نظرًا لوصولها إلى شريحة مرتفعة دون استهلاك فعلي، لذا يجب الانتباه لذلك حفاظًا على أموالهم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الخطأ الذي قد يقع فيه المواطنون يتسبب في زيادة قيمة دفع الكهرباء ويزيد من قيمتها الفعلية، بالإضافة إلى الخطوات المتبعة لحلها، حسب تحذير قطاع المتابعة وشؤون التعاون التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

مشكلة عداد الكهرباء في الإسكندرية

تتمثل تلك المشكلة في رؤية المواطنين لعداد الكهرباء الذي يعمل بكارت الشحن لديهم على الشريحة الخامسة، ولم تعد إلى الشريحة الأولى في بداية الشهر، وهو ما يزيد من قيمتها.

وارجع قطاع المتابعة وشؤون التعاون التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن تلك المشكلة تكون نتيجة أن تاريخ عداد الكهرباء غير مضبوط ويلزم تعديله.

حل مشكلة الشريحة العالية

وأكد أن الحل يتمثل في خطوتين كالتالي:

- قيام المواطن بشحنه المرة القادمة بشركة الكهرباء.

- يطلب منهم تعديل التاريخ.