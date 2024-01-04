استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي بمحيط المستشفى الأوروبي

استشهد 8 فلسطنيين على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل ومناطق عدة في قطاع غزة.

طائرات الاحتلال تستهدف منازل المواطنين

وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية فإن فلسطيني واحد استشهد، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد مواطنين اثنين في قصف إسرائيلي على منطقة الفخاري شرقا، في حين دمرت الطائرات منزلا لعائلة كوارع شرق المدينة.

وكان 5 مواطنين، استشهدوا في وقت سابق، وأصيب عدد آخر، إثر استهداف الاحتلال مركبة أحد المواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات وسط غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي حماية مستشفى الأمل

وفي سياق متصل ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومبنى الجمعية، وحماية من فيهما من طواقم طبية وجرحى ومرضى، وحوالي 14 ألف نازح يحتمون بهما، وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وأعربت الجمعية، في بيان، لها اليوم الخميس، نشرته «وفا» عن قلقها جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لمقر الجمعية ومستشفى الأمل في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وقالت إن الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي عدة طوابق في مقر الجمعية على مدار الثلاثة أيام الماضية، كان آخرها صباح اليوم.