توفير 600 فرصة عمل في مشروع جديد بالمنطقة اللوجستية بالبحيرة

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المنطقة اللوجستية بدمنهور للوقوف على الاستعدادات النهائية لافتتاح أحد المشاريع بها المقام على مساحة 51 فدانا ويوفر 608 فرص عمل لأبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.

افتتاح أحد مشاريع المنطقة اللوجستية في البحيرة

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن المشروع سيتم افتتاحه على 3 مراحل، وتفتتح المرحلة الأولى منه على مساحة 30 ألف متر مسطح 6 يناير الجاري وتستكمل مراحل المشروع خلال الشهور المقبلة.

المشروع يضم عددا من المحلات

وأوضحت «بلبع» إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية، حيث يضم عدد كبير من المحلات والماركات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها.

وذكرت «بلبع»، أن المشروع يضم مناطق انتظار سيارات ومنطقة مطاعم وكافيات وسينمات ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء ومنطقة انتظار سيارات ضخمة ومنطقة بنوك.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من معوقات