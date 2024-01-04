توثيق 21 اعتداء على الأقصى ومنع الأذان 52 مرة بالحرم الإبراهيمي في ديسمبر

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية عن حجم الانتهاكات التي قامت بها عصابات المستعمرين اليهود، في حماية جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، تجاه المسجد الأقصى، حيث أكدت أنه تم توثيق 21 اعتداءً على الأقصى، خلال شهر ديسمبر الماضي، كما تم منع رفع الأذان 52 مرة في الحرم الإبراهيمي.

رصد 21 اعتداءً على الأقصى من المستعمرين

وأكدت وزارة الأوقاف، في تقريرها الشهري، الذي صدر اليوم الخميس ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنه تم رصد 21 اقتحاما للأقصى من قبل عصابات المستعمرين، كما فرضت سلطات الاحتلال، بالتزامن مع «عيد العُرش اليهودي»، قيوداً على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى جاهداً إلى تمرير مخططاته من خلال هذه الانتهاكات، لتنفيذ رؤيته في التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد الأقصى بمساجده وساحاته ومرافقه، حيث يشهد يومياً، عدا يومي الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستعمرين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

الاحتلال يشدد إجراءاته في محيط المسجد الأقصى

وبين التقرير أن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، وخاصة يوم الجمعة، ومنع المواطنين من الدخول لأداء صلاة الجمعة، ودقّق في هوياتهم، ومنع من هم خارج البلدة القديمة من الدخول إليها، إذ تقلّص عدد المصلين يوم الجمعة داخل المسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر، وحتى الآن، إلى 5 آلاف مصلٍّ بسبب التشديدات الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، فقد رصد التقرير منع قوات الاحتلال الأذان فيه لنحو 52 مرة.

واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية اقتحام 89 عنصراً من جيش الاحتلال الحرم الإبراهيمي، وإغلاق الحاجزين «160» و«أبو الريش» أمام المصلين، ومنع دخول المصلين إلا من «باب المحتسب» فقط، واستمرار استخدام جهاز التشويش على السماعات الداخلية للحرم.

شعائر وطقوس تلمودية في أماكن مقدسة إسلامية

وفيما يتعلق بالمقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، فقد رصد التقرير اقتحام المستعمرين بحماية أكثر من 20 آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، المقامات الإسلامية في بلدة «كفل حارس» وتدنيسها، عبر أداء شعائر وطقوس تلمودية، فيما كثفت قوات الاحتلال تواجدها وتشديداتها العسكرية في شوارع البلدة، وأغلقت المحلات التجارية، ومنعت المواطنين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية، وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين، الذي يستمر حتى ساعات الصباح الباكر.

كما اعتدى المستعمرون على مسجد «يانون» الأثري في نابلس، حيث قاموا بتقطيع كوابل الأذان الموحد المربوطة مع شبكة أذان «عقربا»، ومنع المصلين من إقامة الصلاة فيه.

ورصدت الوزارة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مئات المساجد في قطاع غزة، مما أدى إلى إلحاق دمار بها، سواء بشكل كلي أو جزئي، بالإضافة إلى إحداث أضرار جسيمة في ثلاث كنائس، كما قصف الاحتلال مسجد «الأنصار» في مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين، كما ألحق أضراراً جسيمة بالمسجد.