من خلال 11 عيادة.. الكشف على 1542 مواطناً خلال قافلة طبية في البحيرة

نفذت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي زاوية فريج بكوم حمادة، وتم الكشف خلالها على 1542 مواطنًا مجانا، من خلال 11 عيادة طبية.

قافلة طبية مجانية في البحيرة

وتضمنت أعمال القافلة الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات المختلفة وجاءت كالآتي «عيادتي الباطنة 257 - عيادة الأطفال 280 - الجراحة 185 - النساء 83 - تنظيم الأسرة 43 - العظام 207 - الأنف والأذن 233 - الأسنان 62 - الجلدية 32»

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن القافلة تضمنت وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كما شملت القافلة عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

وأوضح وكيل صحة البحيرة أنه تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المُترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تأتي القوافل الطبية في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المُتميزة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.